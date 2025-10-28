Wohnkomplex Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

🌊 Ferienwohnungen in Barna am Meer | Asparukhovo | Verzögerung 0% | Keine Wartung

📍Bulgarien, Barna – Viertel von Acparukhovo

Moderne Wohnanlage im grünen Stadtteil Varna, neben dem Meer, Park und allen städtischen Infrastruktur.



🏢 Der Komplex.

Neue Wohnanlage mit moderner Architektur

Tief- und Bodenparkplätze

Ruhige, grüne Gegend mit Panorama

Keine Wartungsgebühren

Wohnungen werden nach dem bulgarischen Bundesstaat Standard (BDS) gemietet

Toll für Unterkunft und Investition



🏠 Planung und Raum

🔹 Studios - ab 47,37 m2

🔹 Zweizimmerwohnungen - ab 58.42 m2

🔹 Dreizimmerwohnungen - ab 95.05 m2



💰 Preise

von 1.200 €/m2 bis 1.450 €/m2

(Cost hängt von der Etage, Fläche und Ansicht ab)



💳 Kaufbedingungen

🔒 Kaution - 2.000 €

Anzahlung - 30%

(Zahlbar innerhalb von 1 Monat nach Einzahlung)

(Zahlbar innerhalb von 1 Monat nach Einzahlung) 📆 Interessante Installationen bis zum Ende des Baus



🔥80% Rabatt auf Zahlung

Studio - - 4.000 €

Zweizimmer - - 5.000 €

Dreibettzimmer - - 6.000 €



🌿 Infrastruktur in der Nähe

✔ Geschäfte LIDL, Villa, SVA

✔ Kindergarten und Schule

✔ Park Asparukhovo

✔ Medizinisches Zentrum

✔ Bus- und Bushaltestellen

✔ Asparuhovo Beach - in der Nähe



🗓 Dauer der Fertigstellung des Baus

📌Juli 2028



📞 Zusätzlich.

Auswahl von Wohnungen für Budget und Zweck (live / Miete / Investition)

Online-Beratung und Remote-Transaktion

Aktuelle Pläne und Preise – auf Anfrage

📲Schreiben oder rufen - Ich werde Pläne, Berechnungen und verfügbare Optionen senden.