Wohnkomplex Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

🌊 Ferienwohnungen in Barna am Meer | Asparukhovo | Verzögerung 0% | Keine Wartung
📍Bulgarien, Barna – Viertel von Acparukhovo
Moderne Wohnanlage im grünen Stadtteil Varna, neben dem Meer, Park und allen städtischen Infrastruktur.
🏢 Der Komplex.
🏠 Planung und Raum
🔹 Studios - ab 47,37 m2
🔹 Zweizimmerwohnungen - ab 58.42 m2
🔹 Dreizimmerwohnungen - ab 95.05 m2
💰 Preise
von 1.200 €/m2 bis 1.450 €/m2
(Cost hängt von der Etage, Fläche und Ansicht ab)
💳 Kaufbedingungen
🔥80% Rabatt auf Zahlung
🌿 Infrastruktur in der Nähe
✔ Geschäfte LIDL, Villa, SVA
✔ Kindergarten und Schule
✔ Park Asparukhovo
✔ Medizinisches Zentrum
✔ Bus- und Bushaltestellen
✔ Asparuhovo Beach - in der Nähe
🗓 Dauer der Fertigstellung des Baus
📌Juli 2028
📞 Zusätzlich.
📲Schreiben oder rufen - Ich werde Pläne, Berechnungen und verfügbare Optionen senden.