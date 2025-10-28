  1. Realting.com
Wohnkomplex Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

Gemeinde Warna, Bulgarien
von
$84,134
;
12
ID: 33237
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.02.26

Standort

  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Warna
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Warna

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

🌊 Ferienwohnungen in Barna am Meer | Asparukhovo | Verzögerung 0% | Keine Wartung

📍Bulgarien, Barna – Viertel von Acparukhovo
Moderne Wohnanlage im grünen Stadtteil Varna, neben dem Meer, Park und allen städtischen Infrastruktur.


🏢 Der Komplex.

  • Neue Wohnanlage mit moderner Architektur
  • Tief- und Bodenparkplätze
  • Ruhige, grüne Gegend mit Panorama
  • Keine Wartungsgebühren
  • Wohnungen werden nach dem bulgarischen Bundesstaat Standard (BDS) gemietet
  • Toll für Unterkunft und Investition


🏠 Planung und Raum

🔹 Studios - ab 47,37 m2
🔹 Zweizimmerwohnungen - ab 58.42 m2
🔹 Dreizimmerwohnungen - ab 95.05 m2


💰 Preise

von 1.200 €/m2 bis 1.450 €/m2
(Cost hängt von der Etage, Fläche und Ansicht ab)


💳 Kaufbedingungen

  • 🔒 Kaution - 2.000 €
  • Anzahlung - 30%
    (Zahlbar innerhalb von 1 Monat nach Einzahlung)
  • 📆 Interessante Installationen bis zum Ende des Baus


🔥80% Rabatt auf Zahlung

  • Studio - - 4.000 €
  • Zweizimmer - - 5.000 €
  • Dreibettzimmer - - 6.000 €


🌿 Infrastruktur in der Nähe

✔ Geschäfte LIDL, Villa, SVA
✔ Kindergarten und Schule
✔ Park Asparukhovo
✔ Medizinisches Zentrum
✔ Bus- und Bushaltestellen
✔ Asparuhovo Beach - in der Nähe


🗓 Dauer der Fertigstellung des Baus

📌Juli 2028


📞 Zusätzlich.

  • Auswahl von Wohnungen für Budget und Zweck (live / Miete / Investition)
  • Online-Beratung und Remote-Transaktion
  • Aktuelle Pläne und Preise – auf Anfrage

📲Schreiben oder rufen - Ich werde Pläne, Berechnungen und verfügbare Optionen senden.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 63.0
Preis pro m², USD 1,335
Wohnungspreis, USD 83,710

Standort auf der Karte

Gemeinde Warna, Bulgarien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
