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Neubauten zum Verkauf in Nesebar

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Sweti Wlas
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Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
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Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kosharitsa, Bulgarien
von
$384,727
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Grand Luxury Home ist ein exklusives Wohnprojekt mit einstöckigen und zweistöckigen Luxushäusern im Stil von Japandi – eine harmonische Kombination aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Funktionalität. Raum, durchdachte Layouts und fortschrittliche Technologien schaffen eine ideal…
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Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
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Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
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Sweti Wlas, Bulgarien
von
$127,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 39–62 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxusleben an der KüsteBereit für die Sommersaison 2027!Atemberaubende geräumige Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern und PenthäuserWer möchte nicht ein unvergessliches Sommerleben am Strand genießen?Faszinierende Sonnenuntergänge, gut ausgestattetes Interieur und das herrliche Terr…
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Wohngebäude La Mer Home2
Wohngebäude La Mer Home2
Wohngebäude La Mer Home2
Nessebar, Bulgarien
von
$61,815
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Verkauf beginnen!!!Der Strand Neues Wohnhaus im Zentrum von Sunny Beach in der Nähe von Cacao Beach La Mer Home2 - entworfen mit modernem Leben im DenkenKeine Stützsteuer.700m vom MeerApartments sind schlüsselfertigFläche - ab 36,41 m2 Preise - ab 53 900 EUR2000 EUR - 20% Anzahlung - erste R…
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TekceTekce
Wohnanlage Novyj dom u mora
Wohnanlage Novyj dom u mora
Wohnanlage Novyj dom u mora
Wohnanlage Novyj dom u mora
Wohnanlage Novyj dom u mora
Alle anzeigen Wohnanlage Novyj dom u mora
Wohnanlage Novyj dom u mora
Nessebar, Bulgarien
von
$62,727
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 6
🔥 Start Verkauf an der Solarküste | 700 M zum Meer | Keine Servicegebühr✅ Ab 54.900 Euro – erschwinglicher Eintritt in europäische Immobilien🌊 ca. 700 Meter zum Cacao Beach💶 zinslose Raten vom Entwickler und ohne monatliche WartungsgebührDie neue Flachhaus-Wohnanlage befindet sich in einem r…
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Wohnanlage MAGNOLIA 8
Wohnanlage MAGNOLIA 8
Wohnanlage MAGNOLIA 8
Wohnanlage MAGNOLIA 8
Nessebar, Bulgarien
von
$68,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Verkauf beginnen!!!Sunny Beach Wohnanlage "MAGNOLIA 8" 700 m vom MeerApartments sind schlüsselfertigTief- und TiefgaragenStudios: ab 38.48 m2 Zwei-Zimmer: ab 56.88 m2Preise: von 1,550 € m2 bis 2.300 € m22000 EUR - Anzahlung 30% - erste Rate, innerhalb von 1 Monat ab dem Datum der Einzahlung …
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Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Alle anzeigen Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Wlas, Bulgarien
von
$113,087
Jahr der Inbetriebnahme 2026
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Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nessebar, Bulgarien
von
$60,349
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 39 m²
1 Immobilienobjekt 1
🌴 Ferienwohnungen am Meer in Bulgarien - der Verkauf📍 Die Sonnenküste • Fregat's Rayon🏖 5-10 Minuten zu Fuß zum Strand💥 Seltenes Angebot zu Beginn des Baus - die besten Preise und Auswahl der Layouts⭐Sachanlagen✔ Ein Anwesen in der Nähe des Meeres✔ Ruhige Lage in der Nähe des Strandes und de…
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Wohngebäude ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
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Wohngebäude ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarien
von
$111,387
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🌊 Succeed your buy apartment in 400 Meter vom Platz in Nessebre!🔹 ♪ Bereit zu Hause?🔹 Keine Gebühr für den Service!🔹 Ideal dla la summerego detíha, PMG oder Docks in Arendu🔹 Nachbarschaft🔹 Teile: eine begabte Harfe oder Terrasse 11,4 m2!🔹 Preis ab 95 590 €💎 Im Komplex:✅ Spornыe 2 and 3-konna…
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