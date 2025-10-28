Wohnkomplex MAGNOLIA 8

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Sunny Beach Wohnanlage "MAGNOLIA 8" 700 m vom Meer
Apartments sind schlüsselfertig
Tief- und Tiefgaragen
Studios: ab 38.48 m2 Zwei-Zimmer: ab 56.88 m2
Preise: von 1,550 € m2 bis 2.300 € m2
2000 EUR - Anzahlung 30% - erste Rate, innerhalb von 1 Monat ab dem Datum der Einzahlung bezahlt
3-Jahres-Installation. Erstes Jahr ohne Interesse. Zwei weitere mit einem Preisanstieg von 1.000 Euro pro Jahr. Zahlungsbedingungen sind flexibel.
In Gehdistanz das ganze Jahr über Supermärkte, Cafés.
Supportgebühr 12€m2
Dauer der Fertigstellung Oktober 2027