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Wohnkomplex MAGNOLIA 8

Nessebar, Bulgarien
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$68,467
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ID: 34947
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Nesebar
  • Stadt
    Nessebar
  • Adresse
    Sonnenstrand

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

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Sunny Beach Wohnanlage "MAGNOLIA 8" 700 m vom Meer

Apartments sind schlüsselfertig

Tief- und Tiefgaragen

Studios: ab 38.48 m2 Zwei-Zimmer: ab 56.88 m2

Preise: von 1,550 € m2 bis 2.300 € m2

2000 EUR - Anzahlung 30% - erste Rate, innerhalb von 1 Monat ab dem Datum der Einzahlung bezahlt

3-Jahres-Installation. Erstes Jahr ohne Interesse. Zwei weitere mit einem Preisanstieg von 1.000 Euro pro Jahr. Zahlungsbedingungen sind flexibel.

In Gehdistanz das ganze Jahr über Supermärkte, Cafés.

Supportgebühr 12€m2

Dauer der Fertigstellung Oktober 2027

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