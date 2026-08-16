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Wien
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53 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Sankt Kanzian am Klopeiner See, Österreich
UP UP
Haus 5 Schlafzimmer
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Österreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 448 m²
Etagenzahl 1
Exklusives Haus mit Ferienapartments nahe dem Klopeiner See, Kärnten Entdecken Sie eine a…
$681,812
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Haus 7 zimmer in Krems an der Donau, Österreich
Haus 7 zimmer
Krems an der Donau, Österreich
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Die historische Altstadt ist fußläufig erreichbar, sehr gute Verkehrsanbindung sowie ca. ein…
$1,73M
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Haus 4 zimmer in Paudorf, Österreich
Haus 4 zimmer
Paudorf, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 532 m²
Beschreibung Dieses sonnige und familienfreundliche Neubauprojekt befindet sich in einer To…
$577,212
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Villa 5 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 437 m²
Etagenzahl 2
Oberwaltersdorf, Fontana Golf ClubLuxuriöse vollmöblierte Villa mit großer Terrasse und Gara…
$4,60M
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Villa 5 zimmer in Wien, Österreich
Villa 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Der Rote Berg, der Lainzer Tiergarten sowie zahlreiche Spazier- und Laufwege befinden sich n…
$1,72M
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Haus 7 zimmer in Gießhübl, Österreich
Haus 7 zimmer
Gießhübl, Österreich
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 046 m²
Einzigartige Lage in Gießhübl: erhöht, absolut ruhig und mit traumhaftem Blick über Wien und…
$4,97M
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in Weidlingbach, Österreich
Haus 4 zimmer
Weidlingbach, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 802 m²
Herzlich willkommen in Weidlingbach, einer der begehrtesten Wohngegenden in der idyllischen …
$913,951
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Haus 3 zimmer in Wien, Österreich
Haus 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
$924,363
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Haus 4 zimmer in Paudorf, Österreich
Haus 4 zimmer
Paudorf, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 682 m²
Beschreibung Dieses sonnige und familienfreundliche Neubauprojekt befindet sich in einer To…
$519,375
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Haus 6 zimmer in Markgrafneusiedl, Österreich
Haus 6 zimmer
Markgrafneusiedl, Österreich
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 430 m²
📍 Siedlung Baumgarten, 2282 Markgrafneusiedl Die Siedlung Baumgarten liegt im Gemeindegebie…
$2,65M
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Haus 5 zimmer in Spitz, Österreich
Haus 5 zimmer
Spitz, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 692 m²
Tauchen Sie ein in den zeitlosen Charme dieses prachtvollen Landhaus in einer der begehrtest…
$426,836
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Villa 8 zimmer in Hinterbruhl, Österreich
Villa 8 zimmer
Hinterbruhl, Österreich
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 4
Gaadner StrasseExklusive Villa mit eigenem Aufzug im Haus, Pool und Blick auf Grünflächen - …
$2,76M
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Haus 4 zimmer in Paudorf, Österreich
Haus 4 zimmer
Paudorf, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 042 m²
Beschreibung Dieses sonnige und familienfreundliche Neubauprojekt befindet sich in einer To…
$403,702
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Haus 5 zimmer in Gneixendorf, Österreich
Haus 5 zimmer
Gneixendorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 492 m²
Zum Verkauf gelangt diese Liegenschaft im malerischen Zentrum von Gneixendorf (Krems). Das b…
$276,460
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Villa 9 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Villa 9 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 9
Fläche 325 m²
Nur 25 Minuten von Wien aus genießen Sie die perfekte Kombination aus Frieden, Natur und Lux…
$4,07M
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Haus 8 zimmer in Wien, Österreich
Haus 8 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 3 652 m²
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause im Herzen von 1190 Wien – einem Stadtteil, der nicht nur d…
$4,51M
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Haus 5 zimmer in Weidlingbach, Österreich
Haus 5 zimmer
Weidlingbach, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 062 m²
Herzlich willkommen in Weidlingbach, einer der begehrtesten Wohngegenden in der idyllischen …
$1,03M
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Villa in Engerwitzdorf, Österreich
Villa
Engerwitzdorf, Österreich
Fläche 400 m²
Beschreibung der Website: Zu verkaufen ist ein Grundstück mit einem bestehenden Wohnhaus, d…
$695,847
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Haus in Seiersberg Pirka, Österreich
Haus
Seiersberg Pirka, Österreich
Investoren aufgepasst ! Attraktives Wohnungspaket bei Graz Gut angebunden in Seiersberg, …
$2,19M
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Chalet 15 zimmer in Nötsch, Österreich
Chalet 15 zimmer
Nötsch, Österreich
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 14 800 m²
Etagenzahl 4
Chalet Le Dorf – Exklusives Chalet im Herzen von Kärnten (Österreich)In bester Lage an der G…
Preis auf Anfrage
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Haus 7 zimmer in Maria Enzersdorf, Österreich
Haus 7 zimmer
Maria Enzersdorf, Österreich
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
Maria EnzersdorfGemütliche Familienvilla mit Panoramablick. Neuer Preis !!! Diese prachtv…
$2,29M
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Haus 5 zimmer in Wienersdorf, Österreich
Haus 5 zimmer
Wienersdorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Ruhige, grüne Wohnlage mit sehr guter Anbindung. Nur ca. 25 Minuten nach Wien – ideal für F…
$785,535
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Haus 6 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Haus 6 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Etagenzahl 3
Oberwaltersdorf, Fontana Golf ClubPool Villa mit großem Grundstück – Leben im Herzen des Gol…
$3,81M
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Haus in Seiersberg Pirka, Österreich
Haus
Seiersberg Pirka, Österreich
Investoren aufgepasst ! Attraktives Wohnungspaket bei Graz Gut angebunden in Seiersberg, …
$1,15M
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Haus 5 zimmer in Pressbaum, Österreich
Haus 5 zimmer
Pressbaum, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 502 m²
Ein großes Ziegelmassivhaus mit voll ausgebautem Walmdach kommt zum Verkauf. Zwei Garagen un…
$807,403
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Haus 3 zimmer in Wien, Österreich
Haus 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Neubauprojekt nahe U1 OberlaaELEGANT TWO-LEVEL HOME WITH PRIVATE GARDEN & BALCONY Zum Ver…
$603,121
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Haus 4 zimmer in Paudorf, Österreich
Haus 4 zimmer
Paudorf, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 042 m²
Beschreibung Dieses sonnige und familienfreundliche Neubauprojekt befindet sich in einer To…
$403,702
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Villa in Baden, Österreich
Villa
Baden, Österreich
Fläche 429 m²
Diese hervorragende Villa, die 2003-2004 auf höchste Qualitätsstandards gebaut wurde, befind…
$3,41M
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Haus 7 zimmer in Wien, Österreich
Haus 7 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
MauerbachstraßeLetzter Verkaufspreis: 799.000 €!  Familienhaus mit großem Grundstück in Grün…
$924,363
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Villa in Wien, Österreich
Villa
Wien, Österreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 468 m²
Beschreibung Willkommen in dieser exklusiven Villa im Nordwesten Wiens, gelegen im 19. Be…
$4,18M
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