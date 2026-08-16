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Grundstücke in Österreich

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13 immobilienobjekte total found
Grundstück in Oberwaltersdorf, Österreich
Grundstück
Oberwaltersdorf, Österreich
Fläche 900 m²
FONTANA – Exklusives Privatland im Golf Park bei Wien Im renommierten Wohnkomplex FONTANA i…
$1,70M
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Grundstück in Kierling, Österreich
Grundstück
Kierling, Österreich
Fläche 717 m²
Allgemeine Beschreibung: Art der Immobilie: Grundstück für Wohnbau Grundstücksfläche: 717 m…
$1,39M
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Grundstück in Steinberg-Dörfl, Österreich
Grundstück
Steinberg-Dörfl, Österreich
Fläche 9 742 m²
Sonniger Baugrund in traumhafter Feriensiedlung eine Stunde von Wien entfernt - Urlaubsfeeli…
$91,382
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Grundstück in Pressbaum, Österreich
Grundstück
Pressbaum, Österreich
Fläche 826 932 m²
Ein weitgehend ebenes Grundstück zur Errichtung eines EF- oder Doppelhauses steht zum Verkau…
$260,266
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Grundstück in Parndorf, Österreich
Grundstück
Parndorf, Österreich
Fläche 870 m²
Ein Ort, wo Frieden, Natur und Lebensqualität in Harmonie verschmelzen. Dieser einzigartige …
$685,886
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Grundstück in Wien, Österreich
Grundstück
Wien, Österreich
Fläche 9 742 m²
Sonniger Baugrund in traumhafter Feriensiedlung eine Stunde von Wien entfernt - Urlaubsfeeli…
$91,382
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Grundstück in Engerwitzdorf, Österreich
Grundstück
Engerwitzdorf, Österreich
Fläche 1 540 m²
Beschreibung der Website: Zu verkaufen ist ein Grundstück mit einem bestehenden Wohnhaus, d…
$695,847
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Grundstück in Pressbaum, Österreich
Grundstück
Pressbaum, Österreich
Fläche 825 272 m²
Ein weitgehend ebenes, Richtung Osten leicht terrassiertes Grundstück zur Errichtung eines E…
$253,326
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Grundstück in Wien, Österreich
Grundstück
Wien, Österreich
Fläche 636 m²
Die angebotene Liegenschaft wird im Rahmen eines gerichtlichen schriftlichen Bieterverfahren…
$417,899
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Grundstück in Weidlingbach, Österreich
Grundstück
Weidlingbach, Österreich
Fläche 13 302 m²
Herzlich willkommen in Weidlingbach, einer der begehrtesten Wohngegenden in der idyllischen …
$144,592
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Grundstück in Dellach, Österreich
Grundstück
Dellach, Österreich
Zimmer 39
Fläche 7 013 m²
Achtung Investoren und Hotelbetreiber!Wir freuen uns, eine einzigartige Investitionsmöglichk…
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Salzburg, Österreich
Grundstück
Salzburg, Österreich
Zimmer 20285
Gesamtfläche aller Grundstücke: ca. 25.508m2Erzielbare nutzbare Fläche ca. 25.000 m2. Geplan…
$6,83M
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Grundstück in Wien, Österreich
Grundstück
Wien, Österreich
Fläche 2 976 m²
Zum Verkauf ist ein Grundstück von ca. 2,976 m2 mit einem englischen Einzelfamilienhausproje…
$1,51M
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