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Häuser in Kärnten, Österreich

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3 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Sankt Kanzian am Klopeiner See, Österreich
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Haus 5 Schlafzimmer
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Österreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 448 m²
Etagenzahl 1
Exklusives Haus mit Ferienapartments nahe dem Klopeiner See, Kärnten Entdecken Sie eine a…
$681,812
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Chalet 15 zimmer in Nötsch, Österreich
Chalet 15 zimmer
Nötsch, Österreich
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 14 800 m²
Etagenzahl 4
Chalet Le Dorf – Exklusives Chalet im Herzen von Kärnten (Österreich)In bester Lage an der G…
Preis auf Anfrage
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Haus in Techelsberg am Worther See, Österreich
Haus
Techelsberg am Worther See, Österreich
$926,349
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Kärnten, Österreich

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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