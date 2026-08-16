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Wien
109
Graz
24
Steiermark
29
Niederösterreich
9
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172 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
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Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Objektbeschreibung Diese Eigentumswohnung hat ca. 50 m2, besteht aus 2 Zimmer plus Nebenr…
$404,001
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Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 6
Sehr ruhige, sonnige, barrierefreie, klimatisierte, Niedrigenergie - Eigentumswohnung mit Wi…
$1,02M
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Privatverkäufer
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English, Deutsch
Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Nähe VotivkircheRepräsentative Altbauresidenz nahe dem 1. Bezirk – 289 m² in Toplage Gren…
$4,35M
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Brigittenau, unmittelbar neben dem Augarten, Straßenbahnlinie 5 vor der TürSanierte Wohnung …
$439,622
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Wohnung 5 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
Nähe VotivkircheGroßzügiges Altbauobjekt in zentraler Wiener Lage – 206 m² Die Immobilie …
$3,10M
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Penthouse 3 zimmer in Lechnerschaft, Österreich
Penthouse 3 zimmer
Lechnerschaft, Österreich
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/1
Beschreibung: Dieses exklusive Penthouse ist in der erstklassigen Lage von Millstatt zu ver…
$1,15M
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk -2
Die Wohnung befindet sich in ruhiger Wohnlage im 13. Bezirk Hietzing, nahe dem Schlosspark S…
$335,501
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Wohnung 4 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 4/6
Mexikoplatz, Vorgartenstraße, nähe UNO-City und Prater.Klimatisiertes Penthouse mit Dachterr…
$1,21M
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Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
* Türkenschanzpark * Pötzleinsdorfer Schlosspark * AKH Wien * Währinger Straße * Schulen…
$2,49M
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Stockwerk 1
OttakringModerne 2-Zimmer-Neubauwohnung mit Balkon & Eigengarten Diese moderne 2-Zimmer-N…
$370,208
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Wohnung 4 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Die Wohnung befindet sich in einer der exklusivsten Lagen Wiens – in der Weihburggasse im 1.…
$5,77M
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Stockwerk 4
Die Wohnung befindet sich in der Körösiestraße im beliebten Stadtteil Geidorf. Diese Lage bi…
$179,700
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Wohnung 2 zimmer in Schröcken, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Schröcken, Österreich
Zimmer 2
Etagenzahl 7
Raum LechApartment A0-14 Ausrichtung: Nord-Ost Investoren-Apartment in den österreichi…
$1,01M
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Wohnung 4 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Die Lage der Beatrixgasse im 3. Wiener Gemeindebezirk.LANDSTRASSE | Großzügige Dachgeschoss-…
$3,46M
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 582 m²
Topsanierte Altbauwohnung mit sonnigem Garten in Ottakring Im Hochparterre eines neu sani…
$345,865
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Wohnung in Bad Sauerbrunn, Österreich
Wohnung
Bad Sauerbrunn, Österreich
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 770 m²
Bad Sauerbrunn ist ein traditionsreicher Kurort, der nicht nur durch seine Heilquellen und V…
$1,73M
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Wohnung 9 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 9 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 401 m²
Etagenzahl 4
Die Villa befindet sich in einer der begehrtesten Wohnlagen des 13. Bezirks, nur wenige Gehm…
$3,46M
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Wohnung 6 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 6 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 298 m²
Etagenzahl 1
Kuchelauer HafenLuxuswohnung mit hohen Decken, Terrasse und Blick auf die Donau!!! Diese …
$2,66M
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk -1/4
Die Wohnung befindet sich in ausgezeichneter Lage im Herzen von Döbling. Die Döblinger Haupt…
$517,758
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Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 3
Willkommen in einer Wohnung, die alles verbindet, was das Leben in Wien ist geschätzt für: h…
$726,972
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Wohnung in Wien, Österreich
Wohnung
Wien, Österreich
Fläche 105 m²
Stockwerk 3
Location. In hervorragender Lage im 4. Bezirk Wien, auf der charmanten Straße Lambrechtgass…
$728,170
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Wohnung in Österreich
Wohnung
Österreich
In unmittelbarer Nähe Neustift am Walde können Sie die Natur genießen, während sämtliche Ein…
$2,14M
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Wohnung in Graz, Österreich
Wohnung
Graz, Österreich
Fläche 131 m²
Das Geschäftslokal befindet sich in einer stark frequentierten Lage im Bezirk Gries, Graz. D…
$138,376
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Wohnung 5 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 222 m²
Stockwerk 1
GrinzingWohnung mit Garten und eigenem Pool im Zentrum von Grinzing! Wir bieten Ihnen ein…
$2,20M
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Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Sehr gute Lage mit schneller Anbindung an die U6 Erlaaer Straße. Einkaufsmöglichkeiten, Inf…
$485,898
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Wohnung in Oberwaltersdorf, Österreich
Wohnung
Oberwaltersdorf, Österreich
Fläche 70 m²
Ein Ort, wo Eleganz die Freude des Lebens erfüllt – und jeder Tag fühlt sich wie ein Urlaub.…
$673,891
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Wohnung in Wien, Österreich
Wohnung
Wien, Österreich
Fläche 1 904 m²
U3, WestbahnhofDie Immobilie ist ein Eckzinshaus aus der Jahrhundertwende. Die Straßenfassad…
$14,88M
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Wohnung in Wien, Österreich
Wohnung
Wien, Österreich
Fläche 403 m²
Standort. In exzellenter Lage im 4. Wiener Gemeindebezirk, an der charmanten Straße Lambrec…
$2,88M
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 652 m²
Diese erstklassig renovierte und vollständig modernisierte Etagenwohnung befindet sich in be…
$896,472
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Wohnung 2 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/6
Zwischen dem Hauptuniversitätsklinikum Wien (AKH), dem Zimmermannplatzplatz und dem St. Anne…
$808,887
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