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Büros in Österreich

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Wien
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7 immobilienobjekte total found
Büro 279 m² in Wien, Österreich
Büro 279 m²
Wien, Österreich
Fläche 279 m²
Stockwerk 1
ThaliastraßeDieses repräsentative Büro in einem gepflegten Altbau aus ca. 1899 bietet eine a…
$967,943
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Büro 36 m² in Wien, Österreich
Büro 36 m²
Wien, Österreich
Fläche 36 m²
Stockwerk 1
Location. In hervorragender Lage im 4. Bezirk Wien, auf der charmanten Straße Lambrechtgass…
$254,281
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Büro 403 m² in Wien, Österreich
Büro 403 m²
Wien, Österreich
Fläche 403 m²
Standort. In exzellenter Lage im 4. Wiener Gemeindebezirk, an der charmanten Straße Lambrec…
$2,88M
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Büro 110 m² in Wien, Österreich
Büro 110 m²
Wien, Österreich
Fläche 110 m²
Location. In hervorragender Lage im 4. Bezirk Wien, auf der charmanten Straße Lambrechtgass…
$773,247
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Büro 103 m² in Wien, Österreich
Büro 103 m²
Wien, Österreich
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
Location. In hervorragender Lage im 4. Bezirk Wien, auf der charmanten Straße Lambrechtgass…
$716,611
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Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district in Wien, Österreich
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district
Wien, Österreich
Versicherungsgesellschaft mit hohem Ertrag, Wien, 21. Bezirk.Nutzfläche: ca. 235.00 m2. Miet…
$622,620
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TekceTekce
Büro 218 m² in Wien, Österreich
Büro 218 m²
Wien, Österreich
Zimmer 3
Fläche 218 m²
Etagenzahl 1
Ein Büro steht zum Verkauf oder zur Miete in einer sehr zentralen und leicht zugänglichen La…
$858,349
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