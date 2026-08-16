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Villen in Österreich

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Niederösterreich
7
Oberösterreich
3
12 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Villa 5 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 437 m²
Etagenzahl 2
Oberwaltersdorf, Fontana Golf ClubLuxuriöse vollmöblierte Villa mit großer Terrasse und Gara…
$4,60M
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Villa 5 zimmer in Wien, Österreich
Villa 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Der Rote Berg, der Lainzer Tiergarten sowie zahlreiche Spazier- und Laufwege befinden sich n…
$1,72M
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Villa 8 zimmer in Hinterbruhl, Österreich
Villa 8 zimmer
Hinterbruhl, Österreich
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 4
Gaadner StrasseExklusive Villa mit eigenem Aufzug im Haus, Pool und Blick auf Grünflächen - …
$2,76M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 9 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Villa 9 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 9
Fläche 325 m²
Nur 25 Minuten von Wien aus genießen Sie die perfekte Kombination aus Frieden, Natur und Lux…
$4,07M
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Villa in Engerwitzdorf, Österreich
Villa
Engerwitzdorf, Österreich
Fläche 400 m²
Beschreibung der Website: Zu verkaufen ist ein Grundstück mit einem bestehenden Wohnhaus, d…
$695,847
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Villa in Baden, Österreich
Villa
Baden, Österreich
Fläche 429 m²
Diese hervorragende Villa, die 2003-2004 auf höchste Qualitätsstandards gebaut wurde, befind…
$3,41M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Wien, Österreich
Villa
Wien, Österreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 468 m²
Beschreibung Willkommen in dieser exklusiven Villa im Nordwesten Wiens, gelegen im 19. Be…
$4,18M
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Villa 7 zimmer in Kierling, Österreich
Villa 7 zimmer
Kierling, Österreich
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Etagenzahl 3
Unique new modern villa with swimming pool in Klosterneuburg near Vienna!   This modern …
$4,64M
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Villa 25 zimmer in Ufer, Österreich
Villa 25 zimmer
Ufer, Österreich
Zimmer 25
Fläche 800 m²
Historic VillaThe magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and splen…
$2,03M
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Villa 6 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Villa 6 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72M
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Villa 8 zimmer in Bezirk Vöcklabruck, Österreich
Villa 8 zimmer
Bezirk Vöcklabruck, Österreich
Zimmer 8
Fläche 250 m²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23M
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Villa 4 zimmer in Kierling, Österreich
Villa 4 zimmer
Kierling, Österreich
Zimmer 4
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Exklusives Wohnen am Ölberg in Klosterneuburg Dieses malerische Anwesen auf dem beliebten Ö…
$1,14M
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