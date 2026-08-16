Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Investition

Anlageimmobilien in Österreich

;
gewerbeimmobilien
73
hotels
22
büros
7
laden
4
Investition Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Investition 1 552 m² in Steyr, Österreich
Investition 1 552 m²
Steyr, Österreich
Fläche 1 552 m²
TOP-Anlageobjekt - das Zinshaus ist zu 100% vermietet, kein Leerstand - Bestlage! Beschre…
$694,043
Eine Anfrage stellen
Investition 215 m² in Wien, Österreich
Investition 215 m²
Wien, Österreich
Fläche 215 m²
Nach Jahrzehnten in Familienbesitz, kommt dieses sanierungsbedürftige Mehrfamilienhaus in ru…
$580,659
Eine Anfrage stellen
Historic Villa in Bad Vöslau, Österreich
Historic Villa
Bad Vöslau, Österreich
$2,83M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen