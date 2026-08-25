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Häuser in Wien, Österreich

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9 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Wien, Österreich
Villa 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Der Rote Berg, der Lainzer Tiergarten sowie zahlreiche Spazier- und Laufwege befinden sich n…
$1,74M
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Villa in Wien, Österreich
Villa
Wien, Österreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 468 m²
Beschreibung Willkommen in dieser exklusiven Villa im Nordwesten Wiens, gelegen im 19. Be…
$4,18M
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Haus 3 zimmer in Wien, Österreich
Haus 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
$932 351
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Haus 7 zimmer in Wien, Österreich
Haus 7 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
MauerbachstraßeLetzter Verkaufspreis: 799.000 €!  Familienhaus mit großem Grundstück in Grün…
$932 351
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Haus 3 zimmer in Wien, Österreich
Haus 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Neubauprojekt nahe U1 OberlaaELEGANT TWO-LEVEL HOME WITH PRIVATE GARDEN & BALCONY Zum Ver…
$608 333
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Haus 8 zimmer in Wien, Österreich
Haus 8 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 3 652 m²
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause im Herzen von 1190 Wien – einem Stadtteil, der nicht nur d…
$4,56M
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Haus 5 zimmer in Wien, Österreich
Haus 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 122 m²
Zum Verkauf gelangt ein Einfamilienhaus mit sonnigem Garten in Ruhelage in Essling. Es wa…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in Wien, Österreich
Haus 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Проект с 13 квартирами   и пансионатом, а также 13 рядными домами, с садом, лоджией, терасо.…
$650 642
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Haus 7 zimmer in Wien, Österreich
Haus 7 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Diese herrliche Residenz liegt im 14. Bezirk, nur 25 Minuten vom Zentrum von Wien entfernt. …
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Wien, Österreich

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