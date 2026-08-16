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Penthäuser in Österreich

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Wien
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9 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Lechnerschaft, Österreich
Penthouse 3 zimmer
Lechnerschaft, Österreich
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/1
Beschreibung: Dieses exklusive Penthouse ist in der erstklassigen Lage von Millstatt zu ver…
$1,15M
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Penthouse 4 zimmer in Wien, Österreich
Penthouse 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Nähe StadtparkExklusives Penthouse mit Swimmingpool im 1. Wiener Bezirk – Ihr Traum in histo…
$9,02M
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Penthouse 4 zimmer in Wien, Österreich
Penthouse 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 8/8
360° Panorama-Penthouse im Botschaftsviertel mit Tiefgarage und Fitnessstudio. Loggiafläche …
$2,69M
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Penthouse 5 zimmer in Wien, Österreich
Penthouse 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/5
Stilvolles Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse im 1. Bezirk. Wohnfläche: ca. 255 m2 D…
$4,28M
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Penthouse 4 zimmer in Wien, Österreich
Penthouse 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
erstaunliches Penthouse im Herzen von Wien mit Blick auf das Rathaus. Die große Terrasse von…
$6,71M
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Penthouse in Scheifling, Österreich
Penthouse
Scheifling, Österreich
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Diese repräsentative Lifestyle-Penthousewohnung in einer generalsanierten und aufgestockten …
$771,600
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 7 zimmer in Wien, Österreich
Penthouse 7 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 2/2
Willkommen in dieser atemberaubenden Maisonette im Herzen des 3. Bezirks. Dieses außergewöhn…
$3,83M
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Penthouse 4 zimmer in Wien, Österreich
Penthouse 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 303 m²
Stockwerk 4/4
Neues exklusives Penthouse mit Dachterrasse mit Panoramablick und Swimmingpool, 19. Bezirk. …
$2,58M
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Penthouse 4 zimmer in Wien, Österreich
Penthouse 4 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Super-Adresse in Wien im hoch angesehenen 19. Bezirk!Neue moderne Residenz mit Pool bietet l…
$2,63M
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