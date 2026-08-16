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22 immobilienobjekte total found
Hotel 3 000 m² in Graz, Österreich
Hotel 3 000 m²
Graz, Österreich
Zimmer 50
Fläche 3 000 m²
Die veröffentlichte Ortsangabe entspricht aus Gründen der Vertraulichkeit nicht dem tatsächl…
$4,38M
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Hotel 700 m² in Kremsbrucke, Österreich
Hotel 700 m²
Kremsbrucke, Österreich
Zimmer 18
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Auf 1.530 m Seehöhe, direkt an Übungsliften, Babyliften und der Skischule gelegen, bietet da…
$1,26M
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Hotel 8 100 m² in Wien, Österreich
Hotel 8 100 m²
Wien, Österreich
Zimmer 150
Fläche 8 100 m²
Ein Hotel mit einem Management-Unternehmen mit einem langen Mietvertrag mit einem zentralen …
$40,34M
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Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! in Katschberg, Österreich
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Österreich
Fläche 4 900 m²
Etagenzahl 5
Perfektes 4**** Sterne Hotel in KATSCHBERGHÖHE - mit laufender Modernisierung und Upgrade.t …
$9,40M
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Hotel 1 200 m² in Bad Loipersdorf, Österreich
Hotel 1 200 m²
Bad Loipersdorf, Österreich
Zimmer 20
Fläche 1 200 m²
RaumFürstenfeld,naheThermeLoipersdorfEntdeckenSiediesescharmante4-SterneBoutiqueHotelGarni,i…
Preis auf Anfrage
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Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! in Katschberg, Österreich
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Österreich
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 6
Ausgezeichnet. 4**** Sterne Superior Hotel im Skigebiet KATSCHBERGHÖHE.Dieses fantastische H…
$18,80M
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TekceTekce
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See in Zell am See, Österreich
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See
Zell am See, Österreich
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 6
Einzigartige Gelegenheit - super beliebt Zell am See bietet 245-Zimmer-Resort zum Verkauf!Es…
$27,03M
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4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! in Arzl im Pitztal, Österreich
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Österreich
Zimmer 33
Fläche 2 661 m²
Etagenzahl 4
4-Sterne-Hotel zum Verkauf in Arzl im Pitztal, Österreich!Nur wenige km von Zugspitze und Ga…
$3,41M
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Hotel 2 650 m² in Krimml, Österreich
Hotel 2 650 m²
Krimml, Österreich
Zimmer 37
Fläche 2 650 m²
Zillertal Arena Krimmler Waterfalls Nationalpark Hohe Tauern Innsbruck SalzburgSeltene …
$2,66M
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Hotel 2 309 m² in Imst, Österreich
Hotel 2 309 m²
Imst, Österreich
Zimmer 35
Fläche 2 309 m²
TirolZum Verkauf steht ein außergewöhnliches historisches Immobilienjuwel im Herzen Tirols. …
Preis auf Anfrage
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Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! in Natters, Österreich
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Österreich
Fläche 1 075 m²
Etagenzahl 4
Erstaunliches 3*** Hotel im Skigebiet Innsbruck!Hotel bietet 23 Zimmer, Gesamtfläche ist 107…
$3,76M
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Hotel 2 000 m² in Donnerskirchen, Österreich
Hotel 2 000 m²
Donnerskirchen, Österreich
Zimmer 46
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 2
Nordburgenland, am Rande NeusiedlerseeLage:   Am Rande Neusiedlersee 5 Gehminuten zum …
$2,31M
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Hotel 3 592 m² in Wien, Österreich
Hotel 3 592 m²
Wien, Österreich
Zimmer 35
Fläche 3 592 m²
Stockwerk -2/4
14. Bezirk PenzingDas Nest Natur Hostel liegt im 14. Bezirk Penzing, direkt am Josef-Palme-P…
$18,45M
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Hotel 2 500 m² in Innsbruck, Österreich
Hotel 2 500 m²
Innsbruck, Österreich
Zimmer 40
Fläche 2 500 m²
Tirol, Österreich – etablierte alpine Ganzjahresdestination. Die angegebene PLZ dient aussch…
$6,80M
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4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! in Katschberg, Österreich
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Österreich
Fläche 4 900 m²
Etagenzahl 5
Tolles seriöses Hotel in Katschberghohe Bereich mit Investitions- und Expansionspotenzial!Ak…
$10,58M
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Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** in Maurach, Österreich
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Österreich
Fläche 1 664 m²
Etagenzahl 5
Herausragendes 4***** Boutique-Hotel im Achenseetal nicht weit von Maurach entfernt.Hotel is…
$13,51M
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Hotel 2 849 m² in Raabs an der Thaya, Österreich
Hotel 2 849 m²
Raabs an der Thaya, Österreich
Zimmer 39
Fläche 2 849 m²
Etagenzahl 3
RaabsanderThaya,NÖDasHotelliegtdirektanderFlußThaya,umgebenvondensanftenHügelnundderunberühr…
Preis auf Anfrage
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Hotel 6 200 m² in Kitzbühel, Österreich
Hotel 6 200 m²
Kitzbühel, Österreich
Zimmer 77
Fläche 6 200 m²
$42,55M
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Hotel 3 591 m² in Wien, Österreich
Hotel 3 591 m²
Wien, Österreich
Zimmer 77
Fläche 3 591 m²
$21,16M
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Modernes 3 Sterne Business-/Golfhotel nahe Eisenstadt mit Blick auf Neusiedlersee, Nordburgenland zu verkaufen in Donnerskirchen, Österreich
Modernes 3 Sterne Business-/Golfhotel nahe Eisenstadt mit Blick auf Neusiedlersee, Nordburgenland zu verkaufen
Donnerskirchen, Österreich
Zimmer 46
Fläche 3 850 m²
Etagenzahl 2
Lage:   Am Rande Neusiedlersee 5 Gehminuten zum Dorfzentrum Flughafen Wien-Schwecha…
$2,15M
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Hotel 7 560 m² in Bad Loipersdorf, Österreich
Hotel 7 560 m²
Bad Loipersdorf, Österreich
Zimmer 20
Fläche 7 560 m²
Entdecken Sie dieses charmante 4-Sterne Boutique-Hotel Garni, idyllisch von Wiesen und Wälde…
$2,32M
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Hotel 8 500 m² in Wien, Österreich
Hotel 8 500 m²
Wien, Österreich
Zimmer 150
Fläche 8 500 m²
Hotel mit einem Management-Unternehmen mit einem langen Mietvertrag mit einem zentralen Stan…
$41,19M
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