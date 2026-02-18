Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Langfristige Vermietung
  5. Produktion

Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Tirana, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Produktion 650 m² in Ndroq, Albanien
Produktion 650 m²
Ndroq, Albanien
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/1
Der Schuppen befindet sich in Portoromano auf der Hauptstraße sehr nah am Handelshafen, hat …
$2,954
pro Monat
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
