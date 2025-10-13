Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Albanien
  3. Qark Tirana
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Qark Tirana, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Produktion 71 m² in Tirana, Albanien
Produktion 71 m²
Tirana, Albanien
Fläche 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Produktion 675 m² in Kashar, Albanien
Produktion 675 m²
Kashar, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
