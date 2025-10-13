Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Albanien
  3. Qark Tirana
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Konferenzsaal

Konferenzräume in Qark Tirana, Albanien

gewerbeimmobilien
131
restaurants
10
hotels
5
büros
9
1 immobilienobjekt total found
Konferenzsaal 386 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 386 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 386 m²
Etagenzahl 9
Second hand - Service unit and warehouse at Shkolla e Kuqe for sale! In one of the most sou…
$407,648
