Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Tirana
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Qark Tirana, Albanien

gewerbeimmobilien
131
restaurants
10
hotels
5
büros
9
Zeig mehr
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 90 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 90 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 500 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 500 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Etagenzahl 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen