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Penthäuser mit Swimmingpool in Süd-Albanien, Albanien

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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Neues Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Vlora besticht durch seine u…
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Penthouse 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 264 m²
Stockwerk 6/6
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in der Altstadt von Vlora an der Albanischen Riviera zu v…
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Penthouse 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/6
Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Dieses traumhafte Penthouse mit Me…
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Penthouse 3 zimmer in Orikum, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Suchen Sie Ihr perfektes Traumhaus…
$692,288
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Immobilienangaben in Süd-Albanien, Albanien

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