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Häuser in Qark Shkodra, Albanien

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Shkoder Municipality
5
Skutari
4
5 immobilienobjekte total found
Haus in Velipoje, Albanien
Haus
Velipoje, Albanien
Fläche 320 m²
Etagenzahl 4
4-stöckige Villa zum Verkauf in Velipojë Grundstücksfläche: 200 m² Bebaute Fläche: 80 m²…
$384,015
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Doppelhaus 3 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/11
Ferienwohnungen in "Gate of Shkodra" in Shkodra!Gate of Shkodra repräsentiert die fortschrit…
$214,611
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Doppelhaus 2 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 8/11
Ferienwohnungen in "Gate of Shkodra" in Shkodër!Gate of Shkodra repräsentiert die fortschrit…
$118,386
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Doppelhaus 3 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/11
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$199,449
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Doppelhaus 4 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/11
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$223,942
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Eigenschaftstypen in Qark Shkodra

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