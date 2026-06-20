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Häuser in Shkoder Municipality, Albanien

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Haus in Velipoje, Albanien
Haus
Velipoje, Albanien
Fläche 320 m²
Etagenzahl 4
4-stöckige Villa zum Verkauf in Velipojë Grundstücksfläche: 200 m² Bebaute Fläche: 80 m²…
$384,015
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