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Villen in Qerret, Albanien

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Villa 6 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
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Fläche 202 m²
Stockwerk 3
Der Quarter Beach ist eine der beliebtesten Urlaubsattraktionen und das nicht nur im Sommer,…
$1,09M
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Villa in Golem, Albanien
Villa
Golem, Albanien
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
For Sale: Land + Two-Storey Building in Qerret Village, Kavaja 💶 Price: €320,000 📐 Land …
$372,656
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Villa 3 zimmer in Golem, Albanien
Villa 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen zum Verkauf in Qerret, in der Nähe der PinienEntdecken Sie einen exklusiven Komp…
$469,942
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