  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Zentral-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Produktion

Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Zentral-Albanien, Albanien

4 immobilienobjekte total found
Produktion 825 m² in Golem, Albanien
Produktion 825 m²
Golem, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 825 m²
Stockwerk 2/2
Lager / Industrieanlage zur Miete mit einer Gesamtfläche von 825 m2, befindet sich im Bereic…
$1,772
pro Monat
Produktion 650 m² in Ndroq, Albanien
Produktion 650 m²
Ndroq, Albanien
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/1
Der Schuppen befindet sich in Portoromano auf der Hauptstraße sehr nah am Handelshafen, hat …
$2,954
pro Monat
Produktion 350 m² in Marqinet 1, Albanien
Produktion 350 m²
Marqinet 1, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 350 m²
Der Laden befindet sich an der Hauptstraße am Tirana-Durres Highway. Die Immobilie hat eine …
$1,418
pro Monat
