Langfristige Miete von Konferenzräume in Zentral-Albanien, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Konferenzsaal 2 054 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 2 054 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 21
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 25
Fläche 2 054 m²
Etagenzahl 5
Multi-functional apartment for rent at the former last station of New Tirana. The building h…
$18,635
pro Monat
