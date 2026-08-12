Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Lezha
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Qark Lezha, Albanien

;
Lezhe Municipality
66
Shengjin
63
Bashkia Mirdite
7
74 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 7/11
Wohnung 1+1 in Kun-Shangin zum Verkauf!In der Kune-Shang-Bereich, bieten wir Wohnung 1 + 1 z…
$114,428
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6
Die Wohnung befindet sich im 6. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug und der 2. Linie…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 11/11
The apartment is located in one of the new buildings on the beach of Shengjin. On the 11th …
$137,436
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/6
Die Wohnung befindet sich auf der zweiten Wohnfläche, mit einer Nettofläche von 71,03 m2, Ge…
$116,607
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 2 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
🏡 #VERKAUF Wohnung 1+1 am Meer in Shëngjin | Albanien 🏖 Zum Verkauf steht eine Wohnung im…
$123,095
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grinchenko Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 8/12
wohnung 1 + 1 zum verkauf mit seeblick. Eine Wohnung 1 + 1 mit herrlichem Meerblick steht z…
$107,745
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 1 Schlafzimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/10
Die Wohnung befindet sich auf der zweiten Wohnfläche, mit einer Nettofläche von 62,03 m2, Ge…
$136,882
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines neuen Wohnungsgebäudes, das im Bau in Shengjin i…
$92,460
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Penthouse 5 zimmer in Fan, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 253 m²
Stockwerk 7/7
Die Wohnung befindet sich auf der siebten Wohnfläche, mit einer Nettofläche von 142,7 m2 und…
$390,716
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 5
Ein 1+1 mit einem Balkon-Apartment ist in Shengjin im Wilson Hotel zu verkaufen. Das Hotel l…
$97,682
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
🏡 #VERKAUF Wohnung 2+1 | Shëngjin, Albanien | 100 m zum Meer   Geräumige Wohnung in Sh…
$183,817
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grinchenko Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnung 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 6
Ein 2+1 mit zwei Balkonen und ein Apartment mit Meerblick ist in Shengjin zu verkaufen. Es b…
$183,871
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Gryke lume, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Gryke lume, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 5
Eine zweistöckige 1+1 Wohnung mit Meerblick steht zum Verkauf in Shengjin, nur 50 Meter vom …
$163,211
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Studio 1 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5
Ein Studio-Apartment mit einem Balkon befindet sich in Shengjin 20 Meter vom Strand entfernt…
$74,187
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Penthouse in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse
Lezhe Municipality, Albanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJINDie Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnflä…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 10/12
Die Wohnung befindet sich im 10. Stock eines neuen 12-stöckigen Gebäudes mit einem Aufzug in…
$124,202
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 5/5
Ein luxuriöses 2+1 Apartment mit einem Balkon befindet sich im oberen 5. Stock des Wilson Ho…
$189,502
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 11
Eine 1+1 Wohnung mit Balkon steht zum Verkauf in Shengjin, Rana e Hedhun. Es befindet sich i…
$148,373
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
🏡 #VERKAUF Wohnung am Meer in Shëngjin | Albanien   Eine Wohnung im Ferienort Shëng…
$99,646
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grinchenko Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 4/12
ARTIKEL 1+1+ TERRACE FÜR SALE IN SHENGJIN New Residential Complex – Qualität können Sie spür…
$134,554
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 7/11
Apartment 1+1 in Kune-Shengjin for sale! In the Kune-Shengjin area, we offer a furnished 1+…
$115,306
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Eine 1+1 Wohnung steht zum Verkauf in Shengjin, 50 Meter vom Strand entfernt. Das Apartment …
$150,462
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Eine 1+1 Wohnung in Shengjin, 50 Meter vom Strand entfernt, ist zum Verkauf. Freuen Sie sich…
$104,143
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 7/10
ZU VERKAUF 2+1 MIT SEA VIEW, SHENGJIN Die Wohnung befindet sich auf der siebten Wohnfläche, …
$141,191
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
Ein 1+1 mit einem Balkon-Apartment steht zum Verkauf in Shengjin. Es befindet sich in einem …
$104,868
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 7/7
ZU VERKAUF 2+1 MIT SEA VIEW, SHENGJIN120.500 €Die Wohnung befindet sich auf der 7. Wohnfläch…
$140,247
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 5
Eine zweistöckige 1+1 Wohnung mit Meerblick steht zum Verkauf in Shengjin, nur 50 Meter vom …
$170,744
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 5 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJIN Die Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnfl…
$355,814
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית

Eigenschaftstypen in Qark Lezha

wohnungen in qark lezha, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung

Immobilienangaben in Qark Lezha, Albanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen