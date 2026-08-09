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Villen mit Terrasse in Bashkia Kavaje, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Golem, Albanien
Villa 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 252 m²
Etagenzahl 2
Bau eines modernen zweistöckigen Hauses mit privatem Parkplatz, 3 komfortablen Schlafzimmern…
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Immobilienangaben in Bashkia Kavaje, Albanien

mit Garten
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Luxuriös
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