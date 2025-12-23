Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Bashkia Kavaje, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/7
A117 — Studio Apartment in Dragoti ResidenceEin gemütliches Studio mit einer Gesamtfläche vo…
$84,325
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Studio 2 zimmer in Golem, Albanien
Studio 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/7
A stylish studio apartment with 47.9 m² net and 54.1 m² gross, located on the 2nd floor of t…
$81,903
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
