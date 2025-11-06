Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Kamza
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Kamza, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Miethaus 520 m² in Kamza, Albanien
Miethaus 520 m²
Kamza, Albanien
Fläche 520 m²
Ein geschäftsorientiertes Grundstück mit großem Bauvolumen und exzellentem Straßenzugang ist…
$4,094
pro Monat
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Gewerbefläche 140 m² in Paskuqan, Albanien
Gewerbefläche 140 m²
Paskuqan, Albanien
Fläche 140 m²
Ein geeigneter Platz für Büros oder andere Geschäftsaktivitäten ist in der Region Paskuqan z…
$934
pro Monat
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
