Wohnungen in Fushe Kruje, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Kruja, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Kruja, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 8/9
Die Wohnung befindet sich im 8. Stock eines sehr guten, hochwertigen Gebäudes mit einem Aufz…
$248,105

Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
