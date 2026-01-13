Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Farke
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Farke, Albanien

Penthouse Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Tirana, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Stockwerk 6/6
We offer a luxurious penthouse for sale in the Dry Lake area, with a panoramic view of Tiran…
$338,246
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Tirana, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 312 m²
Stockwerk 9/9
Penthouse for sale in Kodre se Diellit area with a surface of 565m2. Located on the 9th floo…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Farke, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen