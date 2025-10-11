Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Elbasan Municipality
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Elbasan Municipality, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 000 m² in Gracen, Albanien
Gewerbefläche 3 000 m²
Gracen, Albanien
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 3
The industrial building is entirely constructed with a concrete structure, not a metal const…
$2,91M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 36 m² in Elbasan Municipality, Albanien
Gewerbefläche 36 m²
Elbasan Municipality, Albanien
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/12
Commercial space 35 m2 on the first floor above shops, in Elbasan. It currently operates as …
$58,235
Eine Anfrage stellen
