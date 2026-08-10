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Villen mit Bergblick kaufen in Qark Durrës, Albanien

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Durrës
106
Bashkia Shijak
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 417 m²
Etagenzahl 4
🏡 Ich verkaufte die vierte Villa in Shcalnure, Durres📍 Ruhig und strategisch in Shkalnure ge…
$565,040
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Immobilienangaben in Qark Durrës, Albanien

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