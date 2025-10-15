Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Zentral-Albanien
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Villen am See in Zentral-Albanien, Albanien

Tirana
3
Tirana
59
Farke
50
Bashkia Kavaje
12
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zentral-Albanien, Albanien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen