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Wohnimmobilien in Berat Municipality, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Berat Municipality, Albanien
Villa 5 zimmer
Berat Municipality, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 371 m²
Etagenzahl 3
3-storey villa in Berat for sale! At the entrance to Berat, a 3-storey villa is offered, su…
$384,354
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Wohnung 3 zimmer in Berat Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Berat Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Etagenzahl 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
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