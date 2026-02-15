Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vore
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Bashkia Vore, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Marqinet 1, Albanien
Haus 3 zimmer
Marqinet 1, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Das einstöckige Haus befindet sich im Vrrine Bereich, der Zugang zur Autobahn Tirana-Durres …
$437,137
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Haus 6 Schlafzimmer in Preze, Albanien
Haus 6 Schlafzimmer
Preze, Albanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Haus: 310 m² (jede Etage 155 m²), Grundstück: 500 m² Kosmetische Renovierung erforderlich.
$204,114
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
Immobilienangaben in Bashkia Vore, Albanien

