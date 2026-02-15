Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vore
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bashkia Vore, Albanien

3 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Marqinet 1, Albanien
Haus 3 zimmer
Marqinet 1, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Das einstöckige Haus befindet sich im Vrrine Bereich, der Zugang zur Autobahn Tirana-Durres …
$437,137
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Haus 6 Schlafzimmer in Preze, Albanien
Haus 6 Schlafzimmer
Preze, Albanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Haus: 310 m² (jede Etage 155 m²), Grundstück: 500 m² Kosmetische Renovierung erforderlich.
$204,114
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Marqinet 2, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Marqinet 2, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 5/5
Das Apartment befindet sich im 5. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes in der Nähe des Stadions …
$76,794
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
NicoleNicole
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Vore, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen