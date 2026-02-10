Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Shijak
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Bashkia Shijak, Albanien

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 5 900 m² in Guzaj, Albanien
Gewerbefläche 5 900 m²
Guzaj, Albanien
Fläche 5 900 m²
LAND FÜR RENT IN XHAFZOTAJPrime Land zu vermieten in Xhafzotaj. Perfekt für verschiedene Unt…
$1,775
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Al Imobiliare
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen