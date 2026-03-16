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Gewerbeimmobilien in Bashkia Selenice, Albanien

1 immobilienobjekt total found
🏞 BUILDING FOR SALE IN BRATAJ, VLORA in Brataj, Albanien
🏞 BUILDING FOR SALE IN BRATAJ, VLORA
Brataj, Albanien
Fläche 112 m²
🏞 AUF DEM VERKAUF IN BRATAJ, VLORA💰 Preis: 80.000 € (insgesamt)📐 Baufläche: 112 m2🌳 Fläche: …
$92,744
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