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Studio-Apartments mit Garage in Bashkia Sarande, Albanien

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Saranda
5
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Gjashte, Albanien
Studio 1 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 5
Modernes Studio zum Verkauf in der Ionian Vista Residence – Saranda, Albanien Entdecken S…
$150,856
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Immobilienangaben in Bashkia Sarande, Albanien

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