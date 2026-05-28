Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Sarande
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garten

Penthousewohnung mit Garten kaufen in Bashkia Sarande, Albanien

;
Saranda
12
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 5/5
Penthouse zum Verkauf – Residenz in zweiter Meereslinie Dieses exklusive Penthouse befind…
$402,126
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
SARANDA HOME REALTY
Sprachen
English, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Sarande, Albanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen