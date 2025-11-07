Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Bashkia Rrogozhine, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Kryevidh, Albanien
Haus 3 zimmer
Kryevidh, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 517 m²
Etagenzahl 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Bashkia Rrogozhine, Albanien

