Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Bashkia Rrogozhine, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Kryevidh, Albanien
Haus 3 zimmer
Kryevidh, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 517 m²
Etagenzahl 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Rrogozhine, Albanien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen