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Hotels in Bashkia Himare, Albanien

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Hotel 1 200 m² in Gjilek, Albanien
Hotel 1 200 m²
Gjilek, Albanien
Fläche 1 200 m²
? Dhermi? Fläche: 8000m2? Baufläche: 1200m2▪️ Preis: 4,000.000 EuroDhërmi ist eine der Perle…
$4,60M
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