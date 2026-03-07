Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Finiq
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bashkia Finiq, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Finiq, Albanien
Haus 4 zimmer
Finiq, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 404 m²
Etagenzahl 1
Schöne Villa zum Verkauf in der Nähe von Sarandë – Friedliche Lage mit atemberaubenden Ansic…
$348,320
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Immobilienangaben in Bashkia Finiq, Albanien

