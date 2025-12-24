Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Durrës, Albanien

gewerbeimmobilien
45
restaurants
3
hotels
9
betriebsgebäude
4
Zeig mehr
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Business Premises + 3 Apartments 1+1 for Sale — First Line on the Main Road, Plazh Hekurudha, Durrës in Durrës, Albanien
Business Premises + 3 Apartments 1+1 for Sale — First Line on the Main Road, Plazh Hekurudha, Durrës
Durrës, Albanien
Fläche 130 m²
💶 Preis: 360.000 €📐 Zertifikatsbereich: 130 m2📐 Nettofläche: 114 m2🛏 Schlafzimmer: 3 (je ein…
$419,445
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen