  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Киксам-Инвест

Киксам-Инвест

Montenegro, Bar
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
4 jahre 8 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Webseite
Webseite
www.kiksam-invest.com/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in Bar(street Borska 4) - der Hauptstadt des Tourismus. Unser 2007 gegründetes Unternehmen stellt ein kleines, aber Elite-Team von Mitarbeitern dar, die sich jedes Projekt professionell von dem kleinsten bis zum größten annähert und versucht, das Engagement zu maximieren, um zu jedem auf dem Treffen zu gehen. Alles, was Sie erstellen möchten, helfen wir Ihnen und stellen Sie sicher, die Umsetzung des Plans so schnell wie möglich durchzuführen. Treffen Sie Ihre Anforderungen, wir entwickeln Ihr Projekt, das Sie beide Freude und Gewinn bringen kann. Zu den Dienstleistungen unseres Unternehmens zählen das gesamte Engagement von Anfangskontakt, Sightseeing, Tipps bis zum Abschluss des Verkaufsvertrages und die Registrierung des Eigentums an den neuen Grundstücken. Wir lösen alle Arten von administrativen Aufgaben, behandeln städtische technische Bedingungen auf dem Grundstück.

Dienstleistungen

Alle Arten von Immobiliendienstleistungen, Miete, Verkauf, langfristige Leasing.

Unsere Makler in Montenegro
Peter Zhivkovich
Peter Zhivkovich
5 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Montenegro Prospects
Montenegro, Bar
Año de fundación de la compañía 2005
"Montenegro Prospects" ist eine lokale Agentur in erfolgreichen Partnerschaften mit unseren Kunden seit 2004.Wir sind in der Lage, Dienstleistungen in englischer, russischer, deutscher und italienischer Sprache durch unsere drei Büros anzubieten.Unser Team bietet tägliche Updates und Auflist…
Eine Anfrage stellen
Mbroker
Montenegro, Tivat
Wohnimmobilien 247 Gewerbeimmobilien 7 Langfristige Vermietung 38 Gundstücke 7
Unsere Agentur bietet kompetente Beratung durch jede Phase des Kaufs von Immobilien in Montenegro, um einen nahtlosen und rechtlich konformen Prozess zu gewährleisten. Von der Auswahl der perfekten Immobilie bis zur Fertigstellung der Eigentumsregistrierung bieten wir personalisierte Beratun…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Monteonline
Montenegro, Sasovici
Año de fundación de la compañía 2012
Wohnimmobilien 890 Gewerbeimmobilien 47 Gundstücke 63
Wir leben seit mehr als 13 Jahren in Montenegro. Nicht nur zu leben würde ich sagen, sondern genießen jeden einzelnen Tag in diesem erstaunlichen und einzigartigen Land verbracht, das sehr vielfältig und facettenreich ist. Das Land, das sehr freundlich, gemütlich, hausähnlich und zugleich ha…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Adria Stone
Montenegro, Budva
Wohnimmobilien 406 Gewerbeimmobilien 11 Gundstücke 26
Die Erfahrung unserer Agenten bei den erfolgreichen Aktivitäten des Unternehmens auf dem Immobilienmarkt, ermöglicht es uns, Kunden ein hohes Maß an Dienstleistungen anzubieten, die den Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden entsprechen. Das abgedeckte breite Spektrum an Adria Stones Diens…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
3 BRD CONSULTING DOO
Montenegro, Gemeinde Budva
Año de fundación de la compañía 2010
Wohnimmobilien 111 Gewerbeimmobilien 2 Gundstücke 55
EA Immobilien ist eine Immobilienagentur, die auf dem gesamten Gebiet von Montenegro mit dem Schwerpunkt auf touristischen Regionen des Landes betreibt. Bei der Zusammenarbeit mit uns erhält der Kunde während der Auswahl und der vollen Unterstützung während des Akquisitionsprozesses eine ri…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen