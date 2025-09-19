Киксам-Инвест

Über die Agentur

Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in Bar(street Borska 4) - der Hauptstadt des Tourismus. Unser 2007 gegründetes Unternehmen stellt ein kleines, aber Elite-Team von Mitarbeitern dar, die sich jedes Projekt professionell von dem kleinsten bis zum größten annähert und versucht, das Engagement zu maximieren, um zu jedem auf dem Treffen zu gehen. Alles, was Sie erstellen möchten, helfen wir Ihnen und stellen Sie sicher, die Umsetzung des Plans so schnell wie möglich durchzuführen. Treffen Sie Ihre Anforderungen, wir entwickeln Ihr Projekt, das Sie beide Freude und Gewinn bringen kann. Zu den Dienstleistungen unseres Unternehmens zählen das gesamte Engagement von Anfangskontakt, Sightseeing, Tipps bis zum Abschluss des Verkaufsvertrages und die Registrierung des Eigentums an den neuen Grundstücken. Wir lösen alle Arten von administrativen Aufgaben, behandeln städtische technische Bedingungen auf dem Grundstück.