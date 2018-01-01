CARE ESTATE BG
Ние сме Агенция за недвижими имоти КЕЪР ЕСТЕЙТ БГ, като препоръчваме на пазара за
недвижими имоти повече от пет години.
Агенцията не осигурява високо професионално съдействие при покупко - продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти, гарантираща на клиента максимална
сигурност и спокойствие по време и след сключване на сделката.
Нашата цел е да предоставяме на клиентите си експертни консултантски услуги в
областта на недвижимата собственост, стремим се към целия процес на покупка на имот , за да
бъде лесен, приятен и без излишен стрес.
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:
Съпровождане през целия път на всяка сделка, което включва:
Посредничество при покупка на недвижим имот
Посредничество при продажба на недвижим имот
Юридически консултации във връзка с недвижимата собственост
Подготовка на всички необходими документи за изповядване на сделката
Проверки за тежест на недвижим имот
Изготвяне на нотариални актове и всички други необходими документи
Съдействие при нужда от ремонтни дейности
Консултация с кредитен експерт при нужда от ипотечен или друг вид кредит
Агенция CARE ESTATE BG ще бъде до Вас през целия процес на покупко – продажба,
защото Вие не просто купувате жилище, а правите емоционален и незабравим момент
от живота си, който със сигурност трябва да бъде съпроводен от положителни емоции и
професионална защита.
Мы - агентство недвижимости CARE ESTATE BG, работающее на рынке недвижимости более пяти лет.
Наше агентство оказывает высокопрофессиональную помощь при купле-продаже и аренде недвижимости, гарантируя клиенту максимальную безопасность и спокойствие во время и после заключения сделки.
Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:
Брокерские услуги по покупке недвижимости
Брокерские услуги по продаже недвижимости
Юридические консультации в отношении недвижимости
Подготовка всех необходимых документов для признания сделки
Проверки на наличие обременений недвижимости
Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов
Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ
Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.
Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.