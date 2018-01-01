  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. CARE ESTATE BG

CARE ESTATE BG

Bulgaria, Pomorie, Morska 12 str, Bulgaria
Share using:
QR
CARE ESTATE BG
Write to us
Write to us
Company Type
Company Type
Real estate agency
Company's year of foundation
Company's year of foundation
2018
Languages
Languages
English, Русский, Български
Website
Website
careestate-bg.com/bg
Company description

Ние сме Агенция за недвижими имоти КЕЪР ЕСТЕЙТ БГ, като препоръчваме на пазара за
недвижими имоти повече от пет години.
 Агенцията не осигурява високо професионално съдействие при покупко - продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти, гарантираща на клиента максимална
сигурност и спокойствие по време и след сключване на сделката.
 Нашата цел е да предоставяме на клиентите си експертни консултантски услуги в
областта на недвижимата собственост, стремим се към целия процес на покупка на имот , за да
бъде лесен, приятен и без излишен стрес.
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:
Съпровождане през целия път на всяка сделка, което включва:
 Посредничество при покупка на недвижим имот
 Посредничество при продажба на недвижим имот
 Юридически консултации във връзка с недвижимата собственост
 Подготовка на всички необходими документи за изповядване на сделката
 Проверки за тежест на недвижим имот
 Изготвяне на нотариални актове и всички други необходими документи
 Съдействие при нужда от ремонтни дейности
 Консултация с кредитен експерт при нужда от ипотечен или друг вид кредит
Агенция CARE ESTATE BG ще бъде до Вас през целия процес на покупко – продажба,
защото Вие не просто купувате жилище, а правите емоционален и незабравим момент
от живота си, който със сигурност трябва да бъде съпроводен от положителни емоции и
професионална защита.

Services

Мы - агентство недвижимости CARE ESTATE BG, работающее на рынке недвижимости более пяти лет.

Наше агентство оказывает высокопрофессиональную помощь при купле-продаже и аренде недвижимости, гарантируя клиенту максимальную безопасность и спокойствие во время и после заключения сделки.

Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:
 Брокерские услуги по покупке недвижимости
 Брокерские услуги по продаже недвижимости
 Юридические консультации в отношении недвижимости
 Подготовка всех необходимых документов для признания сделки
 Проверки на наличие обременений недвижимости
 Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов
 Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ
 Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.

Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.

Our agents in Bulgaria
Nina Nikolova
Nina Nikolova
2 properties
Agencies nearby
My Sunny Bulgaria
8 properties

We from "MySunnyBulgaria " are company with young and dynamic team, specialized in the sphere of professional mediation for sale-trade or renting relations for all types of properties – residential, commercial, office, industrial, plots and houses, as well as management and realization of the investments in the sphere of real estates for Bulgarian and foreign companies. We maintain a comprehensive database of our own and we provide daily updated information for the sale and rent of properties in the country.

Oazis realty
889 properties

Bulgarian estate agency «Oasis realty». Our own database includes more than 500 exceptional verified properties. We are located on the southern coast of the country in Nesebar city.

We sell apartments, houses, investment objects, primary and secondary real estate. Besides, we render assistance in accessing bank products such as mortgage loans, etc.

Avrora Plus
254 properties
AURORA PLUS agency is a member of the NREA (Bulgarian Association of real estate agencies) which has been working on the Bulgarian real estate market for more than 15 years. Sale and rent of urban and resort housing, houses, land plots for development, and business real estate. Associate member: CEREAN, NAR, FIABCI. In April 2017, AURORA PLUS Agency was awarded as the best real estate company in Bulgaria operating on the Russian-speaking market, in the rating Of the Russian international real estate portal Homesoverseas.
Universal Mellia Group
139 properties

Welcome to Universal Property Group– a team of motivated real estate professionals with profound experience in the Bulgarian property market!

Our knowledge and experience dates back to 2006 and we strive to maintain an impeccable reputation throughout the years.

We specialize in properties located in the beautiful sea, ski and spa resorts in Bulgaria. The majority of our offers represent a great investment opportunity in popular tourist destinations as you can rent them out and at the same time give you the option to live in these

Niva Il
2 properties
We have extensive experience of more than 10 years in the field of Bulgarian real estate sales. We continue to provide the following services: — Buying real estate in Bulgaria, including all sea and ski resorts, the cities of Burgas, Varna, rural houses, land for various purposes, commercial objects; — Selling real estate in Bulgaria, all sea resorts in Bulgaria, the cities of Burgas, Varna, rural houses, commercial facilities for various purposes: restaurants, shops, office space, premises for conducting any type of business in Bulgaria (beauty salon, bakery, repair, service, recording studio, medical or fitness center); — Over the past few years, we have been actively developing rental real estate activities in Bulgaria, promoting the property by the sea, and we have been quite successful! Through our agency, you can rent out your own apartments in Bulgaria or rent apartments for yourself. We are professionally engaged in service, performing the full-scope realization of work: preparing an apartment for rent, furnishing an apartment, searching for clients, booking, meeting guests at the airport and checking in on a 24-hour basis, cleaning, calculations, payment of utilities and taxes in Bulgaria, shopping services for guests, car rental; — Applying for Bulgarian tourist visas, Bulgarian real estate visas, D visa; — You can also purchase flight tickets to Bulgaria for scheduled or сharter flights through our company or our partners, — Applying for insurance in Bulgaria; — For those who need legal support in Bulgaria to prepare documents for a purchase and sale transaction in Bulgaria, we provide all the necessary services, including legal advice on real estate and registration of a residence permit in Bulgaria.
Realting.com
Go