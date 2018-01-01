Services

Мы - агентство недвижимости CARE ESTATE BG, работающее на рынке недвижимости более пяти лет.

Наше агентство оказывает высокопрофессиональную помощь при купле-продаже и аренде недвижимости, гарантируя клиенту максимальную безопасность и спокойствие во время и после заключения сделки.

Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:

Брокерские услуги по покупке недвижимости

Брокерские услуги по продаже недвижимости

Юридические консультации в отношении недвижимости

Подготовка всех необходимых документов для признания сделки

Проверки на наличие обременений недвижимости

Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов

Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ

Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.

Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.