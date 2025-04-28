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Продажа вилл с террасой в Аше-Шардже, ОАЭ

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4 объекта найдено
Вилла в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Эти роскошные виллы расположены всего в нескольких минутах от центра Шарджи и являются часть…
$2,51 млн
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Вилла 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
В этом зелёном жилом комплексе вас ждут виллы с высоким уровнем комфорта и современными техн…
$826,173
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Вилла 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Эти роскошные виллы расположены в масштабном жилом проекте всего в нескольких минутах от цен…
$596,361
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Вилла 5 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Эти виллы расположены в инновационном жилом проекте Шарджи и представляют собой идеальное со…
$1,76 млн
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Параметры недвижимости в Аше-Шардже, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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