Апартаменты для семейного проживания в новом комплексе Vita Grande в районе Jumeirah Village Circle!
Каждая резиденция тщательно спроектирована, чтобы обеспечить первоклассный уровень жизни, с дизайнерской внутренней отделкой, изобилием удобств.
Современные удобства на территории включают в себя: тренажерный зал, бассейн, детскую игровую зону, открытый кинотеатр, открытую гостиную и лаунж-зоны на крыше.
Расположение:
- Jumeirah Village Triangle (JVT) – 10 минут/3,5 км.
- Торговый центр Al Khail Avenue – 15 минут/6 км.
- Дубай Марина – 20 минут/14 км.
- Молл Эмиратов – 20 минут/17 км.
- Дубай Спорт Сити – 15 минут/7 км.
План оплаты:
5% - бронирование
45% - на стадии строительства
10% - при передаче объекта
40% - после сдачи объекта
Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!