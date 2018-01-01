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Vita Grande

Дубай, ОАЭ
от
€203,484
;
4
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О комплексе

Апартаменты для семейного проживания в новом комплексе Vita Grande в районе Jumeirah Village Circle!

Каждая резиденция тщательно спроектирована, чтобы обеспечить первоклассный уровень жизни, с дизайнерской внутренней отделкой, изобилием удобств.

Современные удобства на территории включают в себя: тренажерный зал, бассейн, детскую игровую зону, открытый кинотеатр, открытую гостиную и лаунж-зоны на крыше.

Расположение:
- Jumeirah Village Triangle (JVT) – 10 минут/3,5 км.
- Торговый центр Al Khail Avenue – 15 минут/6 км.
- Дубай Марина – 20 минут/14 км.
- Молл Эмиратов – 20 минут/17 км.
- Дубай Спорт Сити – 15 минут/7 км.

План оплаты:
5% - бронирование
45% - на стадии строительства
10% - при передаче объекта
40% - после сдачи объекта

Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
20
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Vita Grande
Дубай, ОАЭ
от
€203,484
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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