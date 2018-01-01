Vita Grande

Дубай, ОАЭ

от €302,576

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Park Horizon – новый элитный жилой комплекс от всемирно известного девелопера Emaar Properties, расположенный в популярном комьюнити смешанной застройки Dubai Hills Estate. Проект будет состоять из двух башен, в которых разместятся 300 просторных резиденций: апартаменты с 1–3 спальнями общей площадью от 61 кв. м до 213 кв. м, а также эксклюзивная коллекция двухэтажных таунхаусов с двумя спальнями. Во всех типах недвижимости предусмотрены зоны для отдыха на открытом воздухе: жители верхних этажей смогут расслабиться после дневной суеты на балконе или террасе, а резиденты жилых единиц, расположенных на уровне подиума, смогут провести время с семьей и друзьями или почитать книгу в собственном зеленом саду. Внутри Park Horizon предусмотрены все необходимые удобства для комфорта резидентов всех возрастов: - бассейны для взрослых и детей; - многоцелевой зал; - детская комната; - оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал; - подиум с ландшафтным дизайном и открытые площадки для отдыха. Резиденты Park Horizon получат прямой доступ к находящемуся в нескольких минутах ходьбы Dubai Hills Park – самому длинному из парков, расположенных в пределах комьюнити в Дубае. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!