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Квартиры на Маврикии

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Pamplemousses
3
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира в Grand Baie VCA West, Маврикий
Квартира
Grand Baie VCA West, Маврикий
Этаж 1
$676,118
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Квартира 3 спальни в Grande Riviere Noire, Маврикий
Квартира 3 спальни
Grande Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
$1,77 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Trou aux Biches, Маврикий
Пентхаус 3 комнаты
Trou aux Biches, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…
$825,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Flic en Flac, Маврикий
Квартира 3 спальни
Flic en Flac, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Эти меблированные апартаменты с 3 и садом 2 в Флик-ан-Флаке находятся недалеко от моря и пре…
$645,000
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Квартира 3 комнаты в Grand Baie, Маврикий
Квартира 3 комнаты
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Grand Baie: в частной резиденции в стиле роскошного отеля с ресепшн, спа, ресторан, бассейн …
$232,586
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Квартира 3 комнаты в Trou aux Biches, Маврикий
Квартира 3 комнаты
Trou aux Biches, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
$464,000
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