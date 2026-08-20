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Дома на Маврикии

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Grand Baie
10
Ривьер-дю-Рампар
14
Grand Baie VCA East
10
Флак
9
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25 объектов найдено
Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
$990,863
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Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
$816
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Дом 12 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 12 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 12
$11,07 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 7 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 7 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 7
$1,40 млн
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Дом в Grand Baie, Маврикий
Дом
Grand Baie, Маврикий
$1,00 млн
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Дом 17 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 17 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 17
Количество этажей 3
$13,76 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом в The Vale, Маврикий
Дом
The Vale, Маврикий
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
$1,07 млн
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Дом 8 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 8 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 8
Количество этажей 1
$3,61 млн
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Дом 6 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 3
$2,68 млн
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 162 м²
$903,434
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Вилла 5 комнат в Маврикий
Вилла 5 комнат
Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
$5,77 млн
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Дом 12 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 12 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 12
Количество этажей 2
$6,88 млн
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Дом 7 комнат в The Vale, Маврикий
Дом 7 комнат
The Vale, Маврикий
Число комнат 7
Количество этажей 1
$955,891
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Вилла 8 комнат в Poste de Flacq VCA, Маврикий
Вилла 8 комнат
Poste de Flacq VCA, Маврикий
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Варианты вилл на о. Маврикий 🇲🇺 Локация: Belle Mare, восточное побережье Маврикия Цена: …
$13,60 млн
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Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
Количество этажей 1
$3,38 млн
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Дом 6 комнат в Riviere du Rempart VCA, Маврикий
Дом 6 комнат
Riviere du Rempart VCA, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
$1,68 млн
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Дом 2 комнаты в Grand Baie, Маврикий
Дом 2 комнаты
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Эвако, один из лидеров в сфере роскошной недвижимости на Маврикии, предлагает одну из своих …
$469,444
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEПентхаус G + 2 на продажу в Перейбере в непосредственной близост…
$501,917
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Вилла 10 комнат в Grand Baie, Маврикий
Вилла 10 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
$1,65 млн
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Дом 4 комнаты в Arsenal VCA, Маврикий
Дом 4 комнаты
Arsenal VCA, Маврикий
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
$612,643
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Дом 8 комнат в Cap Malheureux, Маврикий
Дом 8 комнат
Cap Malheureux, Маврикий
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
В естественной и инновационной среде просто камень и № 39;выбросить с моря, предлагает все с…
$4,85 млн
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа, доступного для…
$293,951
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Дом 6 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
$1,80 млн
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Дом 4 комнаты в Grand Baie, Маврикий
Дом 4 комнаты
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
НОВЫЙ ПРОЕКТ в Гранд Бэй: Эта одноэтажная вилла предлагает вам гостиную, гостиную с кухней, …
$450,327
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Типы недвижимости на Маврикии

виллы

Параметры недвижимости на Маврикии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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