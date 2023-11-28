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Дома в Маврикий

виллы
4
13 объектов найдено
Вилла 5 спален с бассейном, с садом в Grand Riviere Noire, Маврикий
Вилла 5 спален с бассейном, с садом
Grand Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
€1,35 млн
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Вилла 4 спальни в Tamarin, Маврикий
Вилла 4 спальни
Tamarin, Маврикий
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
A new ecological resort and club appears in the heart of Tamarin on the exclusive west coast…
€1,06 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
€1,65 млн
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Дом 4 спальни в Riviere du Rempart, Маврикий
Дом 4 спальни
Riviere du Rempart, Маврикий
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
€1,70 млн
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Дом 3 спальни в Triolet, Маврикий
Дом 3 спальни
Triolet, Маврикий
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
€619,000
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Дом 4 спальни в Pereybere, Маврикий
Дом 4 спальни
Pereybere, Маврикий
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
€1,82 млн
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Дом 3 спальни в Grand Baie, Маврикий
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
НОВЫЙ ПРОЕКТ в Гранд Бэй: Эта одноэтажная вилла предлагает вам гостиную, гостиную с кухней, …
€455,000
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Дом 3 спальни в Маврикий
Дом 3 спальни
Маврикий
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
В известном жилом районе с гольфом, пляжем, ресторанами ..., приезжайте быстро, чтобы заброн…
€1,38 млн
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Дом 5 спален с High standing Villa в Cap Malheureux, Маврикий
Дом 5 спален с High standing Villa
Cap Malheureux, Маврикий
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
В естественной и инновационной среде просто камень и № 39;выбросить с моря, предлагает все с…
€4,90 млн
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Дом 3 спальни в Grand Baie, Маврикий
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа, доступного для…
€294,000
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Дом 3 спальни в Grand Baie, Маврикий
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEПентхаус G + 2 на продажу в Перейбере в непосредственной близост…
€502,000
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Вилла 3 спальни в Маврикий
Вилла 3 спальни
Маврикий
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает лучшее из изысканной жи…
€1,23 млн
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Дом 1 спальня вилла, с Investment Property, с Beach Facilities в Маврикий, Маврикий
Дом 1 спальня вилла, с Investment Property, с Beach Facilities
Маврикий, Маврикий
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Эвако, один из лидеров в сфере роскошной недвижимости на Маврикии, предлагает одну из своих …
€428,394
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Параметры недвижимости в Маврикий

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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